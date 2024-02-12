مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بافتتاح سنة الصلاة وبداية الزمن الأربعيني

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح عام الصلاة، استعدادًا لسنة اليوبيل المقدس 2025، وبداية الزمن الأربعيني، بحسب التقويم الغربي مع الجاليات الأجنبية «الإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، وأوروبا الشرقية»، والمقيمين، في الغردقة.

استضافة راهبات قلب يسوع المصريات

جاء ذلك باستضافة راهبات لقلب يسوع المصريات، كما احتفل المطران مع أبناء الجالية بطقس الرماد، وشارك في الصلوات المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماريو، من إيبارشية روما، والمهتم بالجالية، إضافة إلى الأب فرنسوا، الرئيس الإقليمي للمرسلين الأفريكان، بليون، في فرنسا.

جاءت هذه الاحتفالية من ضمن برنامج زيارته لمؤمني الجاليات الأجنبية، في عدد من المدن الساحلية، بمحافظة البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس الأب جورج وديع، الراعي الجديد لكنيسة مار جرجس، بأشمون، صلاة القداس الإلهي الأول له بالرعية، عقب تسلمه رعاية الكنيسة، خلفًا للأب بطرس إسطفان، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا.

وخلال القداس الإلهي، شكر الأب جورج، الأب بطرس إسفطان، على جميع المجهودات المبذولة من أجل خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية.