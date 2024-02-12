«متحدث الخارجية»: تعامل مصر مع الأزمات المحيطة ينطلق من الحفاظ على أمنها القومي

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية مستعدة على جميع المستويات وترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات.

مصر داعم قوي للقضية الفلسطينية

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن مصر تعمل دائما للحفاظ على أمنها القومي والتعامل مع كافة الأزمات المحيطة من هذا المُنطلق، مؤكدا أن التركيز حاليا من الدولة المصرية ينصب على معالجة الأمر، ومصر داعم قوي للقضية الفلسطينية.

بوضع حد للعنف الإسرائيلي

وأكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطالبون بوضع حد للعنف الإسرائيلي ووقف العملية التي تنوي إسرائيل القيام بها في رفح الفلسطينية لتفادي وقوع كارثة إنسانية.

واختتم: «الدولة تحافظ على أمنها القومي ومصلحة المصريين، ومن يرصد التحركات المصرية في التعامل مع جميع الأزمات المحيطة لمصر يجدها تنطلق من منطلق حماية الأمن القومي».