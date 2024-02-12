شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات، استقرارا، بحسب جدول أسعار العملات المتوفرة على المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

ونرصد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 12-2-2023 في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية الإلكترونية لعدد من البنوك.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر، فجاء بـ8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس سعره في البنك الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، فجاء بـ8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.