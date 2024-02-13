وزارة الإسكان تعلن موعد تسليم أراضي «مسكن» بـ16 مدينة

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعلن خلال ساعات عن موعد استلام أراضي قرعة مشروع «مسكن» بـ16 مدينة جديدة، بجميع محافظات الجمهورية.

واشارت المصادر، إلى أن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيعلن الفائزين بقطع الأراضي السكنية بالقرعة العلنية اليدوية، والتي تم إجراؤها بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي 2024 وحتى 21 من الشهر ذاته، وطالب بسرعة التوجه إلى جهاز المدينة المختص خلال شهر من تاريخ الإعلان الرسمي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، لاستكمال الإجراءات، وسداد المستحقات المالية واستلام قطع الأراضي الخاصة بهم.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحت جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطرح عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو كالتالي www.newcities.gov.eg.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت أن الطرح السابق لأراضي مشروع «مسكن» ضم قطع أراضي مميزة وأكثر من متميزة، وأخرى متوسطة، مشيرة إلى أن اراضي «مسكن» الأكثر تميزاً شملت مدن القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، والعبور.

فيما ضمت قائمة الأراضي السكنية المتميزة كلا من مدن: «الشروق، والصالحية، حدائق أكتوبر، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، برج العرب الجديدة»، وشمل محور الأراضي المتوسطة مدن: «أخميم الجديدة، ناصر الجديدة غرب أسيوط، وطيبه الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب، السادات، غرب قنا».