الإسكان تعلن طرح 984 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر خلال أيام.. عاجل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة ستطرح خلال أيام 984 وحدة سكنية بمشروع «valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر كمرحلة أولى أمام المواطنين.

مشيرة إلى أن سعر المتر قد يصل إلى 15 ألف جنيه بدون نسبة التميز، وأن قيمة مقدم الحجز قد تصل إلى 150 ألف جنيه، وسداد قيمة الاستكمال ستمثل 20% تدفع خلال شهر من تاريخ الحجز، بخلاف سداد 10% مقابل دفعة استلام، والباقي يتم دفعه على أقساط 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد، حسب رغبة المستفيد.

وتصل مساحة الوحدات 95 مترا و 100 متر كاملة التشطيب بموقع متميز بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على منطقة الأهرامات، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع «valley towers»، بمدينة حدائق أكتوبر، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.