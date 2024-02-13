موعد صرف زيادة مرتبات المعلمين 2024.. «اعرف هتقبض كام»

زيادة جديدة في مرتبات المعلمين 2024 وافق عليها مجلس النواب أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشة عدد من المشروعات وتعديلاتها.

زيادة مرتبات المعلمين 2024

وقال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، عن زيادة مرتبات المعلمين 2024، إنّه من حيث المبدأ فقرارات الرئيس السيسي مثلت طفرة في مرتبات المعلمين، وتتضمن زيادة بدل الإشراف وحافز إضافي وزيادة مكافأة امتحانات، فضلا عن زيادة الحد الأدنى.

وأوضح «شاهين» لـ«الوطن»، أنّ زيادة مرتبات المعلمين 2024 سيتم تطبيقها في شهر مارس وتُصرف في أول إبريل أي راتب شهر مارس، مضيفًا أنّ الرئيس السيسي عمل على تبكير الزيادة عن موعدها الأصلي في شهر يوليو، موجّهًا الشكر باسم نقابة المعلمين إلى الرئيس لرعايته المستمرة للعاملين بالدولة والمعلمين بصفة خاصة.

وتستعرض «الوطن» جدول زيادة مرتبات المعلمين 2024 بعد الزيادة الجديدة لكل الدرجات الوظيفية، وعقب موافقة مجلس النواب.

وشملت زيادة مرتبات المعلمين 2024 زيادة لهيئة التعليم المخاطبين، والتي جاءت كما يلي.

كبير المعلمين 310 جنيهات شهريا.

معلم خبير 280 جنيها.

معلم أول أ 240 جنيها.

معلم أول 170 جنيها.

معلم أو معلم مساعد 130 جنيها.

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين 2024

وشملت الزيادات الجديدة، زيادة خاصة بالموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يلي.

310 جنيهات زيادة للدرجة الممتازة.

280 جنيها للعالية.

مدير عام 240 جنيها.

الأولى 170 جنيها.

الثانية 130 جنيها.

الثالثة 110 جنيهات.

الرابعة فما دونها 100 جنيه.

وكان مجلس النواب قد أقر رسميا أمس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وعدد من القوانين الأخرى.