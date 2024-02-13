استقرار ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13-2-2024

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13-2-2024، استقرارًا ملحوظًا داخل سوق العبور، إذ بلغ متوسط كيلو الطماطم حوالي 4.5 جنيه، والبطاطس 7.5 جنيه، والبرتقال البلدي 6 جنيه.

ويستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

- يتراوح سعر الطماطم داخل سوق العبور من 3.5 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 6 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 12 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 28 إلى 32 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات

يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها