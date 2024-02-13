استشهد رفقة طفليه وابنه مفقود.. 7 معلومات عن الفنان الفلسطيني علاء قدوحة

الجرح الدامي في فلسطين لم ينته والأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ ما زال الاحتلال الإسرائيلي يقتل كل من يقع تحت قصف طائراته بلا رحمة، آخرهم الفنان علاء قدوحة الذي استشهد رفقة أطفاله إثر قصف غاشم في مخيم النصيرات؛ مما أثار حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عنه، بحسب وئائل إعلام فلسطينية

معلومات عن الفنان الفلسطيني علاء قدوحة

- استشهد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة رفقة عدد من أفراد عائلته.

- استشهد «قدوحة» في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

- علاء قدوحة كان من أشهر مقدمي المحتوى على منصة تيك توك.

- قدم برنامج اجتماعي أطلق عليه اسم جولة في غزة، إلى جانب أغنية نهاية العام 2021 الذي سرد فيها أبرز ما حدث في فلسطين وتحديدا غزة في 2021.

- له العديد من الأعمال الدرامية الفلسطينية، منها مشاهد قدم فيها دور «ضابط إسرائيلي».

- بحسب صفحات أصدقائه على «فيسبوك»، أصيب عدد من أفراد أسرته، وابنه صابر قدوحة مختفي منذ 7 أكتوبر الماضي.

- استشهد من قبل صديقه الفنان علي نسمان وكان أقرب أصدقائه، بحسب الصحفي مثنى النجار.

غزة تقدم المزيد من الشهداء

ولم تفقد غزة في الساعات القليلة الماضية علاء قدوحة وأفراد أسرته فقط، لكن سقط العديد من الشهداء، لتعلن وزارة الصحة الفسلسطينية في منشور أوردته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 28 ألفا فيما تجاوز عدد المصابين 67 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي.