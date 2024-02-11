«التضامن»: أصدرنا مليونا و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

كشف خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يملكون بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي توفر لهم العديد من المميزات المختلفة وتسهل تعاملهم مع مختلف مؤسسات الدولة، موضحًا أن عدد البطاقات مليونا و200 ألف بطاقة بواقع بطاقة لكل شخص من ذوي الإعاقة.

إصدار 286 ألف بطاقة

وقال خليل محمد لـ «الوطن»، إنه تم إصدار 286 ألف بطاقة في عام 2023، لكل أنواع الإعاقات سواء الشديدة أو بالغة الشدة أو المتوسطة أو البسيطة، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت عام 2020 بإصدار البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وفي 2021 بدأت مرحلة الإعاقات المتوسطة.

وأشار مدير إدارة التأهيل، إلى أن الامتياز للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة هو أن وزارة التضامن تكتفي بالتقرير الطبي الصادر من أي مستشفى حكومية في أي توقيت، أما بالنسبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة يجب إصدار تقرير طبي حديث بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

ذوي الاحتياجات الخاصة

ونوه خليل محمد، إلى أن وزارة التضامن لديها 26 مركز للتأهيل الشامل على مستوى الجمهورية، تؤدي هذه المراكز الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بأجور رمزية زهيدة للغاية ومعظم الخدمات التي تُقدم بهذه المراكز كتدريبات مكثفة تُقدم بشكل مجاني: «فقط بعض الحالات المقتدرة مجانياً التي تسهم في تكلفة الخدمة».