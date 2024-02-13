تحذير لـ6 فئات بسبب أصعب 3 أيام في أمشير.. «اوعى تخرج من البيت»

بعد الأجواء الدافئة التي عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية، عادت الأرصاد الجوية لتطلق تحذيراتها للمواطنين من طقس الأيام المقبلة، والتي تشهد عودة عدم استقرار الطقس مجددا، وهو الذي يطلق عليه «زعابيب أمشير».

«أصعب 3 أيام في أمشير»، هكذا كشفت الأرصاد الجوية النقاب عما سيحدث خلال الأيام المقبلة، بعد أن تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق في طبقات الجو العليا بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ما جعل الأطباء يطلقون تحذيراتهم لعدد من الفئات من الخروج من المنزل وسط هذه التقلبات الجوية.

تحذير لـ6 فئات من الخروج المنزل بسبب زعابيب أمشير

ما بين نشاط الرياح والأتربة، وسقوط الأمطار المنتظر، أطلق دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، تحذيرات لعدد من الفئات من اتخاذ الحيطة حال اضطرارهم الخروج من المنزل، مؤكدا: «من الأفضل عدم خروجهم من الأساس في هذه الأيام».

1- مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

2- مرضى نقص المناعة.

3- كبار السن.

4 - الأطفال والرضع.

5- الحوامل.

6- ‏مرضى السكري.

تحذير من ظواهر جوية خلال الـ3 أيام مقبلة

وكشف بيان الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداءً من غدا الأربعاء، ولمدة 3 أيام حيث ستكون أبرز الظواهر على النحو التالي:

- سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق

- انخفاض في درجات الحرارة

- نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.