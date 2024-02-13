«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 5 درجات، حيث نشهد طقس دافئ نهارا، ويُتوقع أن تتراوح سرعات الرياح بين 30 حتى 45 كيلومترا في الساعة.

انخفاض مستوى الروية الأفقية

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح »، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية على معظم المحافظات، خاصة شمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى، وشمال محافظة البحر الأحمر، وبعض المناطق من سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ما يتسبب في انخفاض مستوي الروية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

أمطار خفيفة ومتوسطة

وتوقّعت غانم، سقوط أمطار خفيفة اليوم في بعض المناطق، متوسطة في مناطق أخرى، رعدية أحيانا على المنطقة الغربية مثل مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري ممثلا في البحيرة وكفر الشرخ، تمتد ليلا إلى مناطق من خليج العقبة وبعض المناطق من جنوب سيناء، خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد طقس الغد حالة من عدم الاستقرار في معظم محافظات الجمهورية بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجوي العليا.