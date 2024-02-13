«مكافحة الإدمان»: افتتاح مراكز علاجية جديدة بالمجان في 6 محافظات قريبا

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ برامجه التوعوية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، إذ جرى افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق 16023، لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية في هذه المناطق.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان صحفي، أن هذه العيادات تقدم خدمات المشورة، وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، ويبلغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

6 مراكز علاجية جديدة

وأضاف أنه جار الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان، ومن المقرر افتتاحها خلال العام الجاري، إذ يجرى توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفي سرية تامة، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات، والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة روضة السودان، بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.