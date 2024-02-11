هل الوضوء بعد أكل لحم الجمل واجب؟.. اختلاف بين الأزهر والإفتاء

آراء فقهية متعددة حول حكم الوضوء بعد أكل لحم الجمل، إذ انقسمت دار الإفتاء والأزهر الشريف بين تلك الآراء، إذ أن عدد من العلماء يرون بضرورة ووجوب الوضوء بعد تناول لحم الجمل، بينما يذهب آخرون إلى أنّه لا يجب الوضوء بعد أكل لحم الجمل لا ينقض الوضوء، وبالتالي فإن صلاة الفرد صحيحة.

حكم الوضوء بعد أكل لحم الجمل

وحول حكم الوضوء بعد أكل لحم الجمل، فإنه فيما يتعلق بالأزهر الشريف، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ أكل لحم الإبل من الأشياء التي تنقض الضوء لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت لا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل».

بينما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى؛ وذلك لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

حكم الأكل من رقبة الإبل

ولفتت إلى أنّه فيما يتعلق بحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.

الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الجمل

وحول الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الجمل، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وغيره من اللحوم لا ينقض، «إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث قد أقروا بأن لحم الإبل حلال بالكتاب، والسنة، والإجماع».

إلاّ أنّ لحم الإبل فيها من القوة الشيطانية وقسوة القلب ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنها جن خلقت من جن»، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: «الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»، ولذلك وجب الوضوء.