خريطة مشروعات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة في القليوبية

كشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء جني ثمار المبادرة الرئاسية لتنمية القرية المصرية «حياة كريمة»، في مشروعات القطاع الصحي، تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز شبين القناطر ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر

أضاف محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر بقطاع الصحة، شهدت تنفيذ 24 وحدة صحية، بينها 18 وحدة صحية تطوير شامل، و4 وحدات رفع كفاءة، و5 إنشاء جديد لخدمة 459136 نسمة.

خريطة مشروعات القطاع الصحي بحياة كريمة في القليوبية

أوضح المحافظ، أنه بالنسبة للوحدات الصحية التي يوجد بها أعمال رفع كفاءة وهي:

- الوحدة المحلية بنوى الوحدة الصحية بالزهويين نسبة التنفيذ 100%.

- الوحدة المحلية بالجعافرة الوحدة الصحية بعرب الشعارة نسبة التنفيذ 100%.

- الوحدة المحلية بالمريج الوحدة الصحية بالشوبك نسبة التنفيذ 100%.

- الوحدة المحلية بطحوريا الوحدة الصحية بكفر الشيخة سالمة نسبة التنفيذ 100%.

وحدات صحية تطوير شامل

أشار محافظ القليوبية، إلى أنه بالنسبة للوحدات الصحية التي يوجد بها تطوير شامل كالتالي:

- الوحدة المحلية بكفر شبين المركز الطبي بقرية كفر شبين نسبة التنفيذ 93%.

- الوحدة الصحية بكفر الدير نسبة التنفيذ 90%.

- الوحدة المحلية بالقشيش الوحدة الصحية بالقشيش نسبة التنفيذ 88%.

- الوحدة المحلية بطحا نوب المركز الطبى بطحا نوب نسبة التنفيذ 90%. والوحدة الصحية بكفر طحا نسبة التنفيذ 90%.

- والوحدة الصحية بالكوم الأحمر نسبة التنفيذ 90%.

- الوحدة المحلية بنوى الوحدة الصحية بنوى نسبة التنفيذ 100%.

- الوحدة الصحية بنوب طحا نسبة التنفيذ 75%.

- الوحدة المحلية بالاحراز الوحدة الصحية بالاحراز نسبة التنفيذ 85%.

- الوحدة الصحية بتل بني تميم نسبة التنفيذ 67%.

- الوحدة المحلية بالجعافرة الوحدة الصحية في الجعافرة نسبة التنفيذ 90%.

- الوحدة الصحية بالسلمانية نسبة التنفيذ 75%.

- الوحدة المحلية بمنشأة الكرام الوحدة الصحية بمنشأة الكرام نسبة التنفيذ 72%.

الوحدة المحلية بطحوريا

- الوحدة الصحية بالقلزم نسبة التنفيذ 67%.

- المركز الطبى بكفر الشرفا القبلى نسبة التنفيذ 67%.

- المركز الطبى بكفر الصهبى نسبة التنفيذ 65%.

الوحدة المحلية بالمريج

- الوحدة الصحية بكفر الشوبك نسبة التنفيذ 90%.

- الوحدة الصحية بالمريج نسبة التنفيذ 20%.

وحدات صحية إنشاء جديد

أشار محافظ القليوبية، إلى أنه بالنسبة للوحدات الصحية التي يوجد بها إنشاء جديد كالتالي:

- الوحدة المحلية بالقشيش الوحدة الصحية بالعطارة نسبة التنفيذ 90%.

- الوحدة المحلية بمنشأة الكرام المركز الطبى بعرب جهينه نسبة التنفيذ 70%.

وقال إن هذه المشروعات تمثل بشائر خير، وجني لثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقطاع الصحة بمركز شبين القناطر، حيث بدء إنهاء أعمال الصحة المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى.