عضو بـ«التحالف الوطني» يكشف تفاصيل أكبر قافلة إغاثة متجهة إلى غزة (فيديو)

قال أحمد لبيب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن القافلة التي أطلقها التحالف الوطني لإغاثة سكان غزة، هي القافلة الرابعة التي تدخل تحت مظلة التحالف، مشيرًا إلى أنها تتضمن ما يقرب من 500 شاحنة «تريلا»، أي أنها شاملة لكل الخدمات والمساعدات الغذائية المطلوبة في الأجواء الصعبة التي يعاني منها أهل القطاع.

التحالف يضم أكبر جمعيات العمل الخيري

وأضاف خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف يضم أكبر جمعيات العمل الخيري تحت قاعدة بيانات التحالف الوطني، ولا يقل عن 23 جمعية.

الأنظمة الداخلية للجمعيات لديها قدر كافي من الخبرة

وأشار إلى أن الجمعيات وخاصة بنك الطعام، لديها من القوة واللوجيستية ما يؤهلها لتجميع أكبر عدد من القوافل والمساعدات في مدة أقل من 48 ساعة، وذلك لأن الأنظمة الداخلية لكل الجمعيات، لديها قدر كافي من الخبرة، لمواجهة أي إغاثات أو كوارث، سواء داخل مصر أو خارجها خاصة غزة.

وتابع: «القوافل الثلاثة السابقة كانوا بنفس القوة، ويجرى التنسيق على أعلى مستوى من خلال اجتماعات دورية تحت منظمة التحالف، وإحنا كجمعيات لديها احتياطي استراتيجي كافي تحسبًا لحدوث أي كوارث».