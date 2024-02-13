بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.. افتتاح 3 معارض للسلع في الجيزة الاثنين المقبل

أعلن وائل ناصر، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، افتتاح 3 معارض «أهلاً رمضان» بأسعار مخفضة جرى الاتفاق عليها مع التجار والموردين، موضحا أن الغرفة ستتولى رصد ومتابعة حالة السوق، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية.

معارض «أهلًا رمضان»

أوضح أن معارض «أهلًا رمضان» على المناطق ذات الكثافات الأعلى، إذ يقام المعرض الرئيسي للغرفة بالعمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان على مساحة ألف متر بجوار محور كمال عامر، والمعرض في إمبابة بشارع المطار على مساحة 500 متر، والثالث في البدرشين بشارع عمر بن العاص بجوار مقر فرع الغرفة على مساحة 500 متر، متوقعًا أن يزيد عدد العارضين بالمعارض الثلاثة عن 120 عارض في مجالات المواد الغذائية واللحوم البلدية والياميش والتوابل يمثلون الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

عقد عدد من الاجتماعات مع التجار والموردين

وأشار إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع التجار والموردين المشاركين بالمعارض الثلاثة، وجرى الاتفاق أن تتراوح نسب الخصم على المعروضات من السلع ما بين 20 و30%، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للغرفة التجارية في خدمة منتسبيها وأهالي محافظة الجيزة، معلنًا أن المعارض الثلاثة التي من المقرر أن تفتتح بدءًا من الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير الجاري، لمدة شهر كامل.