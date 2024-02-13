جمال رائف: مصر الحصن والسند والداعم الأول للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر هي الحصن والسند للقضية الفلسطينية، والداعم الأول للشعب الفلسطيني، والجهود المصرية لا غبار عليها فيما يتعلق بالمسار السياسي والدبلوماسي أو ما يتعلق بالمسار الإنساني.

مساندة الفلسطينيين

أضاف «رائف» خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية بدأت العمل في مساندة المواطنين الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أنه جرى إعداد خطة منظمة من قبل مصر لتنظيم المساعدات وتقديمها، حتى فيما يتعلق بحشد الجهود الدولية واستقبال المساعدات في مطار العريش وتخصيص مخزن لوجستي لفرز ونقل هذه المساعدات.

جهود التحالف الوطني

وتابع بأن الجهود على الصعيد المحلي الخاص، جاءت من التحالف الوطني، الذي يقوم بدور رائع لكل الجمعيات الأهلية المشاركة في هذا التحالف: «أثبتنا أن لدنيا جمعيات لديها القدرة الحقيقية على العمل ومساندة جهود الدولة سواء في الداخل أو مساندة الأشقاء في غزة».

أشار إلى أن المسار الإنساني تطرق إلى الشق الطبي، إذ أن هناك 47 مستشفى في 8 محافظات مصرية، استقبلت أكثر من 2200 حالة من الأشقاء الفلسطينيين، يجري علاجهم داخل الأراضي المصرية، بجانب إنشاء أهم مخيم إغاثي داخل قطاع غزة.