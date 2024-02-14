إقبال كبير على شراء سمك «السردينا» بأسواق شمال سيناء

شهدت أسواق محافظة شمال سيناء، اقبالا كبيرا على شراء سمك السردينا، والذي يعتبر الأكلة المفضلة الأقل تكاليف للبعض، بالإضافة إلى طعه اللذيذ.

وشهدت أسواق العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، ورمانة بمحافظة شمال سيناء، اقبالا على شراء الأسماك التي انخفضت أسعارها، وكان أولها سمك السردينا الذي انخفض بشكل غير مسبوق، حيث سجل 50 جنيها فقط للكيلو.

وقال محمد حجاب أحد التجار بالعريش لـ«الوطن» إن سمك السردينا فيه ميزتين، أولا سعرة قليل، حيث يصل 50 جنيها، علاوة على طعمه ومذاقه اللذيذ الذي يفضله عدد كبير من أهالي سيناء.

وأضاف محمد أبو مروة، تاجر أسماك: باع التجار صناديق كثيرة من أسماك السردينا، بعد وصول كميات كبيرة.

السردينا طعام الأغنياء والفقراء

وتابع حمدان أحمد تاجر سمك من الشيخ زويد، مقارنة بأسعار جميع الأكلات، فإن السردينا أرخص أنواع الأكلات، ويقبل على الشراء الأغنياء والفقراء، بسبب طعمها، وأغلب الأهالي يطهونها بجميع أشكالها، سواء مشوي أو مقلي، وبعض الأسر تقوم بعملها كفتة، بعد فرمها مع الخضروات.

تفتيش يومي على الأسعار بالأسواق

بدورها أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان، إن الأقبال على شراء الأسماك جاء نتيجة ضبط الأسواق والأسعار، وهناك بعض التجار يبيعون بأقل من السعر الرسمي الذي تم تحديده، ويكتفون بهامش ربح بسيط، وذلك للخلاص من البضاعة الكثيرة الموجودة.

وأضافت المديرية، أن هناك مراقبة للأسعار من خلال لجان المديرية، ويتم البيع بالسعر المحدد، وهناك بضائع يتم بيعها بأقل من السعر المحدد لدى الباعة الجائلون، وبعض الأسواق.