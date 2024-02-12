وكيل «تعليم سيناء»: تفعيل الأنشطة الترفيهية والرياضية بمدارس الشيخ زويد

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، ضرورة تفعيل دور الأنشطة الترفيهية والرياضية في مدارس القرى بالشيخ زويد ورفح، ومناطق وسط سيناء.

وشدد «رضوان» خلال زيارته لمدرسة الشلاق بالشيخ زويد، دور الزائر الصحي، والكشف اليومي على التلاميذ لمنع انتقال عدوى الأمراض، والعمل على زيادة حصص الأنشطة والترفيه، وذلك بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.

مراجعات شاملة في مدارس الشيخ زويد

وأجرت لجنة من مديرية التربية والتعليم، اليوم، مراجعات لعمليات الشرح بمدارس الشيخ زويد، وذكرت في بيان لها، أنّ لجان الأشراف والتوجيه زارت اليوم، ما يقرب من 6 مدارس بوسط وغرب الشيخ زويد، وجرى عمل مراجعة شاملة مع المدرسين على طريقة الشرح الجديدة التي أقرتها الوزارة، وذلك من الكتاب المدرسي.

بدورها، أكدت إدارة الشيخ زويد التعليمية في بيان لها، أنّ نسبة الحضور بمدارس الإدارة، سواء وسط المدينة أو المناطق الجنوبية وحي الكوثر، وصلت إلى 99%، في اليوم الأول من الترم الدراسي الثاني.

تسيير لجان يوميًا لمدارس القرى

وأضافت إدارة الشيخ زويد التعليمية، أنّها تسير لجان يوميًا للمرور على مدارس القرى، ووسط المدينة، موضحة أنّ العملية التعليمية تشهد تطورًا كبيرًا، بعد إدماج جميع المدارس في المسابقات التعليمية الجديدة وبناء مدارس أكثر تطورًا واتساعًا لجميع التلاميذ.