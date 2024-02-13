تكريم عامل عثر على 90 جرام ذهب لراكب أسواني في قطار النوم

كشف طارق فايز، مدير عام العمليات داخل شركة أبيلا مصر لقطارات النوم، عن عثور أحد عمال الشركة الموظفين بالقطار على 90 جرام ذهب لأحد الركاب وهو أسواني نوبي، موضحاً أن العامل عثر على الذهب بعد وصول القطار 1084 لمحطة أسوان.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه على الفور أبلغ العامل رئيس القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع أجهزة الشرطة تمكنت الشركة من إيصال الكميات لصحابها وهو أسواني نوبي، موضحًا أن نفس العامل عثر على 100 ألف جنيه العام الماضي وأيضاً تم تسليمهم لصاحبهم.

تسليم الذهب للراكب الأسواني

وأوضح مدير عام العمليات داخل شركة أبيلا مصر لقطارات النوم، أن العامل عثر على هذه الكميات بعد وصول القطار لمحطة أسوان وانتهاء رحلة الركاب، حيث يقوم مجموعة من العمال المسؤولين عن نظافة القطار بنظافته قبل قيامه للرحلة القادمة.

تكريم العامل على أمانته

وأشار إلى أنه تم تكريم العامل، موضحاً أن الشركة حريصة على دعم الموظفين، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكداً أن قطارات النوم تيسير بصورة منتظمة على مختلف الخطوط دون أي معوقات وفي مواعيدها.