الإعلامي حازم طه يكشف تفاصيل دخوله مجال الإذاعة: "مدة الاختبار 6 أشهر"

قال الإذاعي الكبير حازم طه، إنه خريج كلية دار العلوم، وتخصصه اللغة العربية، موضحًا أن امتحان الإذاعة كان له عدة أقسام، والامتحانات كانت تصل إلى 6 أشهر، متابعا أن أول هذه الامتحانات هو امتحان الترجمة: «وضعت هذا الأمر في الحسبان، وكنت أذهب للجامعة الأمريكية للحصول على كورسات في اللغة الإنجليزية».

امتحان اللغة كان عقبة

وأضاف طه، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي وشيرين عفت، أنّ امتحان اللغة كان عقبة، موضحًا أن هناك طلبه أصدقائه كانوا على أداء مرتفع من الصوت والأداء، ولكن في امتحان الترجمة واللغة لم ينجحوا، مستكملًا: «على أيامنا مكنش في إنترنت ولا واتساب، كنا بندخل الامتحان ونستنى جواب البريد بعد شهر أو شهرين».

الحكم على الصوت واللغة والأداء

واستكمل الإذاعي الكبير: «بعد الحصول على الجواب الخاص بالبريد باجتياز كل مرحلة نبدأ في امتحان المرحلة التالية، وفي نهاية المراحل يكون الاختبار الأخير في الاستوديو، ويقوم الممتحنون بالحكم على الصوت واللغة والأداء، وكان محمد محمود شعبان الملقب بـ بابا شارو رئيس الإذاعة المصرية في ذلك الوقت».