طقس أوروبي في 3 دول خليجية.. هل ستتأثر مصر؟
كتب:
عمرو حسني
07:30 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
أمطار بمحافظة الإسكندرية منذ أسبوع
شهدت شبه الجزيرة العربية طقسا أوروبيا بامتياز في ظل ضباب بالمملكة العربية السعودية يشبه ضباب مدينة لندن بالمملكة المتحدة وثلوج تغطي الإمارات أشبه بالثلوج التي تتساقط في دولة السويد والدول الإسكندنافية، وسيول وأمطار في سلطنة عمان وضباب يحدث للمرة الأولى هذا العام.
غرق سيارة في عمان
بالفيديو مشاهد للحظة وصول الوادي إلى ساحة #سوق_نزوى في #عُمان— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) February 13, 2024
تصوير: بدر العبري
#الخليج_أونلاين #منخفض_الوبل #أمطار_الخير pic.twitter.com/6xQ6fWF2nA
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسيول في سلطنة عمان إحدى دول مجلس التعاون الست، حيث ظهر في الفيديو غمر سيارة بالماء بسبب كثرة الأمطار والسيول وسط هروب بعض الركاب عن طريق ركوب دراجة بخارية.
انتشار الثلج في دبي وأبوظبي
هـنـا مـديـنـة #العين بأجواء أوروبيه— جمال الجابري (@AljabriJmaal) February 12, 2024
12/2/2024
•#دار_الزين غييير #منخفض_المزر pic.twitter.com/uFkFwFGEQQ
انتشر الثلج في مدينة العين الإماراتية التابعة لإماراة أبوظبي بشكل كثيف في شكل يشبه ثلوج مدينة موسكو عاصمة روسيا وستوكهولوم عاصمة دولة السويد مع امتداد الثلج أيضا إلى إمارة دبي مقصد السياحة في دولة الإمارات في أجواء تأتي بعد شهور قليلة من استضافة الإمارات قمة المناخ كوب 28 لمحاربة التغيرات المناخية، وظهرت في فيديوهات عبر السوشيال ميديا تطاير بعض الأجزاء من الحديد الذي يوضع لحماية السيارات في الجراج في مدينة العين دون إعلان عن إصابات أو وفيات في طقس لم يعتد عليه سكان دولة الإمارات.
ضباب في السعودية
وفي السعودية لم يختلف الأمر كثيرا عن عمان والإمارات، حيث انتشر الضباب في مدن سعودية كثيرة مع توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية، خاصة مناطق عسير وجازان والباحة، وسيطر الضباب في السعودية على 9 مناطق ومنها الرياض والقصيم وحائل.
كيف سيكون الطقس في مصر؟
كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الجو خلال 72 ساعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة مع هطول أمطار متوسطة ورعدية على مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخفيفة ومتوسطة على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية - شمال الصعيد».