طقس أوروبي في 3 دول خليجية.. هل ستتأثر مصر؟

شهدت شبه الجزيرة العربية طقسا أوروبيا بامتياز في ظل ضباب بالمملكة العربية السعودية يشبه ضباب مدينة لندن بالمملكة المتحدة وثلوج تغطي الإمارات أشبه بالثلوج التي تتساقط في دولة السويد والدول الإسكندنافية، وسيول وأمطار في سلطنة عمان وضباب يحدث للمرة الأولى هذا العام.

غرق سيارة في عمان

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسيول في سلطنة عمان إحدى دول مجلس التعاون الست، حيث ظهر في الفيديو غمر سيارة بالماء بسبب كثرة الأمطار والسيول وسط هروب بعض الركاب عن طريق ركوب دراجة بخارية.

انتشار الثلج في دبي وأبوظبي

انتشر الثلج في مدينة العين الإماراتية التابعة لإماراة أبوظبي بشكل كثيف في شكل يشبه ثلوج مدينة موسكو عاصمة روسيا وستوكهولوم عاصمة دولة السويد مع امتداد الثلج أيضا إلى إمارة دبي مقصد السياحة في دولة الإمارات في أجواء تأتي بعد شهور قليلة من استضافة الإمارات قمة المناخ كوب 28 لمحاربة التغيرات المناخية، وظهرت في فيديوهات عبر السوشيال ميديا تطاير بعض الأجزاء من الحديد الذي يوضع لحماية السيارات في الجراج في مدينة العين دون إعلان عن إصابات أو وفيات في طقس لم يعتد عليه سكان دولة الإمارات.

ضباب في السعودية

وفي السعودية لم يختلف الأمر كثيرا عن عمان والإمارات، حيث انتشر الضباب في مدن سعودية كثيرة مع توقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية، خاصة مناطق عسير وجازان والباحة، وسيطر الضباب في السعودية على 9 مناطق ومنها الرياض والقصيم وحائل.

كيف سيكون الطقس في مصر؟

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الجو خلال 72 ساعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة مع هطول أمطار متوسطة ورعدية على مناطق سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخفيفة ومتوسطة على مناطق من «القاهرة - الجيزة - القليوبية - شمال الصعيد».