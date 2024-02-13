معارض «أهلا رمضان».. تنطلق 15 فبراير وتوفير 3 أماكن رئيسية في كل محافظة

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إنَّ وزارة التموين تستعد من شهر يناير، باستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنَّ كل محافظة سيكون فيها على الأقل 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومشروع «جمعيتي».

وأضاف «كمال» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc» أنَّه تمّ الاتفاق مع السلاسل التجارية، أن يكون هناك ركن يحمل اسم معرض «أهلا رمضان» في كل سلسلة، لافتًا أنَّ المعرض سيبدأ من 15 فبراير الجاري و لمدة شهر حتى 15 مارس.

وأشار إلى أنَّه تمّ الاتفاق مع الموردين والمنتجين، والاطمئنان من وجود خامات ومستلزمات إنتاج تكفي من 2 إلى 3 أشهر، وأيضًا الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بإمداد كل المعارض بكل ما يتعلق بها من أراضي وأذونات.

ضخ كميات من السلع الأساسية بأسعار مخفضة

ولفت إلى أنَّ السلع الأساسية التي ستتيح في المعارض، هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمنة البلدي والصناعي وياميش رمضان بأسعار مناسبة وتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 25% لتخفيف العبء على المواطن المصري، مضيفا أن وزارة التموين أعلنت أنَّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم 30 شركة، ستشارك في المعارض الرئيسية بضخ كميات أكبر من السلع الأساسية، بالإضافة إلى السلع التموينية التي يتمّ صرفها شهريًا.

ضبط الأسعار

وتابع: «سيتمّ الإعلان عن الكوبونات التي سيتم طرحها من جانب الوزارة والتي تبدأ من 100 و150 و300 حتى 500 جنيه، إذ يتمّ توفيرها لمن يرغب في شرائها وتوزيعاها على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى أنَّه سيكون هناك في كل معرض، مندوب من وزارة التموين ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكّد من كميات المنتجات التي يتم بيعها وضبط الأسعار».