تطعيم 559 ألف طالب في مدراس الدقهلية ضد الالتهاب السحائي والثنائي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، تطعيم 559 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائي والثنائي.

تطعيم الأطفال في مدارس الدقهلية

وأشار «مكين» إلى أن تطعيم الطلاب في المدارس يهدف إلى رفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، بالتزامن مع بدء الفصل الثاني للعام الدارسي الجاري.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس في الريف والحضر، من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات.

وأضافت «عبدالغني»، أن التطعيمات آمنة تماماً على صحة الأطفال، ولا تسبب أي مضاعفات أو أي ضرر على الطلاب في المدارس.

عدد الطلاب المستهدف تطعيمهم

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، استهداف 412 ألفا و620 طالبا للوقاية من الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، مشيرا إلى تطعيم نحو 256 ألفاً حتى الآن.

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات، أنه تم تطعيم 303 ألفا و441 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي، من إجمالي مستهدف 312 ألفاً و376 طالباً.