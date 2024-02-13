مواعيد تواجد سيارات المياه لخدمة العملاء بالشرقية.. ابتداء من اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن الدفع بسيارات مياه متنقلة في القرى والمراكز والأحياء الواقعة بنطاق عملها لخدمة المواطنين خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى يوم الأحد الموافق 18 من شهر فبراير الجاري 2024 وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه من المقرر تواجد سيارة المياه المتنقلة لخدمة العملاء بنطاق المناطق الواقعة بها كالتالي.

- موعد تواجد سيارات المياه المتنقلة بقطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين من يوم الأحد إلى الثلاثاء، وبقرية كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس.

- موعد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بمركز أبو كبير بقرية كفر الأعصر، من يوم الأحد إلى الخميس.

- موعد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب، من يوم الأحد إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وأكدت الشركة عبر المنشور أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تعمل على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي».