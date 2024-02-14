تفاصيل مشروع التعاون الميداني لتمكين السيدات في قرى حياة كريمة بالمنيا

افتتحت مديرية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، فعاليات أولى أنشطة مشروع التعاون الميداني، لتدريب الموظفين على سياسات التمويل متناهي الصغر والنظم المالية والمحاسبية.

وحضر فعاليات انطلاق المشروع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، وإسحق بشاي، مدير المشروعات بالمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات

ويهدف المشروع، الذي يموله برنامج الأغذية العالمي، إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في محافظات المنيا، وأسيوط، وقنا، وأسوان، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالتمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، وتحويل السيدات المستفيدات من برامج الدعم النقدي من الاعتمادية إلى الإنتاجية.

التدريب المهني المتخصص حسب الحاجة

وتشمل الخدمات المقدمة بالمشروع التدريب، والتخطيط وإدارة المشروعات، التدريب المهني المتخصص حسب الحاجة، التمويل من خلال تقديم تمويلات متناهية الصغر للبدء في مشاريع صغيرة، التسويق من خلال التدريب على التسويق وخلق منافذ بيع لمنتجاتهن، المشاركة في المعارض المختلفة، ولقاءات رفع الوعي الثقافي المتخصصة في نوعية مشروعات بعينها مثل مشروعات الثروة الحيوانية وكيفية عمل العليقة منخفضة التكلفة والسماد الطبيعي (الكمبوست).

ويعزز هذا المشروع من زيادة فرص كسب العيش للسيدات، زيادة الدخل وتحسين أمنهن الغذائي، وتحسين الظروف المعيشية لأسرهن وأطفالهن.