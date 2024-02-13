شارموفرز يطرح أغنية على بالي بمناسبة عيد الحب (فيديو)

طرح فريق شارموفرز، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «على بالي»، ودارت فكرته في إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التي تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لا تفارق خياله، وأصبح لا يستطيع العيش دونها.

أغنية على بالي من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقي محمد العرقان، وإخراج عمرو شعلان، وإنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع ديجيتال ساوند.

وتقول كلماتها:

انتي بتخليني اشوف الحلم فى الحیاة

زي مانتي متخلیش الدنیا تغیرك ده الجمال

شوفتك فى عز الإنبهار من غیر میكاب و سشوار

ملامحك بریئة و لیكى طریقة عفوية و ده الإنبهار

بسیطة عارفة قیمة جمالك قلبي

سابني وراح ندالك من يومها معرفش مالي

بتیجى على بالي صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري و معاكي نفسى اعیش تفاصیل

احكيلك مالى و هقولك على أحلامي

لیه ؟ من زمان معرفتكیش انا كنتى حلیتیلي كذا مشكلة

یاااا لو كنتي هنا بس انا بنسى حياتي المؤلمة

كل مابفكر اننا ممكن فى یوم نبقى سوا

حاسس بكل اختصار انك أهم اختیار

اول ما شوفتك حقیقى غیرتي طریقي و شقلبتي الافكار

مش عایز حاجة غیر اكون معاكي شایف فى وجودك علاجي

وعمري قبلك كان فاضي بتیجى على بالى صورتك قصادي طول اللیل

اتشقلب حالي طب ینفع اشوفك یوم تاني

مش عارف اداري و معاكي نفسي اعیش تفاصیل

احكیلك مالي و هقولك على احلامي

بتیجي على بالي بتیجي على بالي

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