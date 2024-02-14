بـ3 جنيهات فقط.. اكشف واحصل على العلاج بمستشفى العريش

خدمة متميزة يقوم بها مستشفى مدينة العريش، للمرضى والأهالي، وهي الكشف في العيادات الخارجية، والدواء، وإجراء عمليات جراحية، على يد أمهر الأطباء، من أطباء البروتوكول، وأطباء مستشفى العريش العام.

موعد فتح باب العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام

قال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، تفتح أبوابها من الثامنة صباحا، حتى الثالثة عصرا، بشكل يومي عدا الجمعة، فإن العلاج يكون بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

12 تخصص في العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام

وأضاف «منصور»، أن رسم الكشف للتذكرة، هو 3 جنيهات فقط، يتم خلالها الكشف في أكثر من 12 تخصص منها الأطفال، والمسالك، والعيون، والجلدية والباطنة، والرمد، انف أذن حنجرة العظام، والجراحة، والقلب جراحة، القلب، والجراحة العامة والمناظير

وأوضح أنه يتم الكشف وإعطاء الدواء للحالات العادية، فيما يتم حجز الحالات في مستشفى العريش التي تحتاج لذلك، وإجراء عمليات جراحية على يد أمهر الأطباء من الأطباء القادمين من 4 جامعات بحسب البروتوكول، وهي جامعة القاهرة والأزهر، المنصورة، الزقازيق، علاوة على أطباء مستشفى العريش، وأيضا الأطباء المعينين، ولا يتم تحويل الحالات إلى المحافظات الأخرى، إلا بشكل نادر ومحدود في بعض التخصصات الدقيقة الطبية

طفرة في مستشفى العريش

قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان له، إن مستشفى العريش شهد تطورا كبيرا، وتوسعة في غالبية الأقسام، واصبح من المستشفيات الراقية، التي تتميز بخدمة طبية كبيرة ومتقدمة، علاوة على نظافة واتساع الأقسام بالمستشفى.