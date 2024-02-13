وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح كأس العالم للجمباز الفني

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من (15-18) فبراير الجاري، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

صبحي: جاهزون بكل الإمكانات لاستضافة كل البطولات

وأكد وزير الرياضة الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على التنسيق، والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة في تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

70 دولة تشارك في البطولة

ويشهد الياباني موري واتانابي رئيس الأتحاد الدولي للجمباز جميع منافسات البطولة التي تستمر على مدار 4 أيام يرافقه، وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي لـ الجمباز منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار 3 سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.