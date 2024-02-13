لا يفوتك| تراجع أسعار الذهب والدواجن والخضروات والفاكهة

بين تراجع أسعار الذهب والدواجن والخضروات ومكاسب في البورصة وغيرهم، هناك بعض الأخبار الاقتصادية المهمة خلال الـ24 ساعة الماضية نرصدها في السطور التالية.

تراجع أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء يوم الاثنين 12-2-2024 تراجعا وصل إلى 3 جنيهات، إذ وصلت في أرض المرزعة 87 جنيهًا وللمستهلك بـ 91 جنيهًا، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع في أسعار الخضراوات والفاكهة

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة أيضًا بشكل ملحوظ داخل سوق العبور، وجاء متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 6.5 جنيه، والبطاطس 9.5 جنيه، والتفاح المحلي 33 جنيها للكيلو الواحد.

تراجع في أسعار الجبن

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الجبن التي شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض سعر الجبن الأبيض 10 جنيهات للكيلو ليكون بسعر 113 جنيهًا، والجبن الرومي تراجع 7.67 جنيه ليكون بـ246 جنيهًا، وانخفض الشيدر بواقع 31 جنيهًا دفعة واحدة، ليكون الكيلو بـ 250 جنيها، وكذلك الأسطنبولي والجبن البيضاء الثلاجة.

أسعار الذهب

ذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أمس الاثنين، أن أسعار الذهب تراجعت نحو 50 جنيهًا، لذا تم عودة كتابة الأسعار على المنصات بعد ما تم التوقف عن التسعير، وكذلك البيع والشراء خلال الأسبوع الماضي، إذ أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 3600 جنيه.

أسعار الدولار في السوق الموازية

خلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية المصرية تراجعًا كبيرًا بنحو 21 جنيهًا، وفي بداية الأسبوع كان بـ70 جنيهًا، ووصل إلى 49 جنيهًا في مطلعه، وهو ما يعد الانخفاض الأكبر في تاريخ هذه العملة.

مكاسب البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الاثنين، على ارتفاعات جماعية، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.05% وسط مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه.