7 تحذيرات من «عمليات الإسكندرية» للمواطنين بسبب نوة الشمس الصغرى

يشهد طقس الأيام المقبلة في الإسكندرية، حالة من الاضطراب الشديد من حيث الأجواء الشتوية القارصة وعودة الأمطار الرعدية بدءاً من اليوم الأربعاء مع نوة الشمس الصغرى، الأمر الذي تبعه إصدار 7 تحذيرات من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس السيء خلال تلك الأيام.

طقس الإسكندرية خلال نوة الشمس الصغرى

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية استمرار الأجواء الشتوية، حيث تبدأ أمطار الإسكندرية في تلك الآونة بنسبة 40%، وتزداد على مدار الأيام المقبلة لتصل إلى ذروتها بمعدل يصل إلى 60% وأمطار تصاحبها حبات البرد.

تحذيرات نوة الشمس الصغرى بالإسكندرية

وبسبب حالة الطقس في الأيام المقبلة بالإسكندرية، بالتحديد خلال نوة الشمس الصغرى، فقد عممت محافظة الإسكندرية مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تمثلت في الآتي:

- الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي.

- توخي الحذر أثناء القيادة وقت هطول الأمطار.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة.

-عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.