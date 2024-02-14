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«الإسكان» تعلن رسميا موعد تسليم أراضي «مسكن» في 16 مدينة جديدة

كتب:

أيمن حمزة
08:59 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء استلام أراضي مشروع «مسكن» بـ16 مدينة جديدة، منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، اليوم.

«المجتمعات العمرانية» تناشد الفائزين بسرعة استكمال الأوراق 

وناشد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الفائزين بقطع الأراضي السكنية بالقرعة العلنية اليدوية، والتي تم إجراؤها بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي وحتى 21 من الشهر نفسه، بضرورة سرعة التوجه لأجهزة المدن المختصة خلال شهر من تاريخ الإعلان لاستكمال الأوراق وسداد المستحقات.

وأوضح قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه على المستفيدين من مشروع مسكن للأراضي السكنية بالمدن الجديدة، استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية، واستلام قطع الأراضي.

تفاصيل طرح أراضي مسكن 

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع التفاصيل والمعلومات التي يحتاج إليها المواطنين والخاصة بطرح «أراضي مسكن» متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وضم الطرح السابق لأراضي مشروع «مسكن» 3 أنواع من الأراضي وهي:

1 - قطع أراضي أكثر من متميزة.

2 - أراضي متميزة.

3 - أراضي متوسطة.

وشمل قطاع الأراضي الأكثر تميزا مدن: «القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، والعبور».

وضمت قائمة الأراضي السكنية المتميزة كلا من مدن: «الشروق، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، وبرج العرب الجديدة والصالحية، وحدائق أكتوبر».

وشمل محور الأراضي المتوسطة مدن «أخميم الجديدة، وناصر الجديدة غرب أسيوط، وبرج العرب، والسادات، وغرب قنا، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة».

وكانت «الوطن» انفردت أمس الأول بنشر مواعيد تسليم أراضي قرعة مسكن بـ16 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.