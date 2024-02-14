انطلاق معارض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة خلال ساعات.. اعرف الأماكن

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن افتتاح معارض «أهلا رمضان» في القاهرة الكبرى والجيزة، حيث حرصت وزارة التموين على توفير السلع الأساسية وياميش رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن أسعار نفس السلع في المولات والمحال التجارية الكبري.

أطنان من السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين أنّ أسعار السلع في معارض أهلا رمضان ستكون موحدة، في ظل حرص الوزراة على ضخ أطنان كبيرة من السلع يوميا منذ اليوم الأول لافتتاح المعارض، ليستطيع المواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية.

وترصد السطور التالية، أماكن معرض أهلا رمضان في القاهرة والجيزة، كما يلي.

أماكن معارض رمضان في محافظة القاهرة

معرض منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معرض ميدان الباشا في مصر القديمة.

معرض في حي البساتين.

معرض بالمنيل في مصر القديمة.

معارض المعصرة والتبين.

معرض شارع حسن المأمون بمدينة نصر.

معرض حي الموسكي.

معرض زهراء المعادي.

معرض ميدان العرب في المعادي.

معرض ميدان الحرية في المعادي.

معرض شارع 9 في المقطم.

أماكن معرض أهلًا رمضان في الجيزة

- شارع البوهي نهاية شارع الوحدة شمال الجيزة.

- شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

- شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

- شارع جامعة الدول العربية.

- شارع أحمد عرابي، وشارعي الحجاز والرشيد.

- شارع المشروع بميت عقبة.

- شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

- شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- شارع محجوب ثابت في العجوزة.

- شارع الفالوجا في العجوزة.

- خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

- شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

- لتر زيت شطارة 90 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية بلاس 295 جنيها.

- سعر لتر زيت ثمرات 85 جنيها.

- لتر زيت مقلية 58 جنيها.

- سعر كيلو الأرز الوداي معبأ 31 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو الدقيق المعبأ 26 جنيها.

- كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.