آلاف السياح يحتفلون بالفلانتين على شواطئ الغردقة

بدأت احتفالات عيد الحب «الفلانتين» على شواطئ الغردقة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، إذ ارتدى الكثيرون الزي الأحمر وتبادلوا الهدايا والتهاني في أجواء مبهجة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

احتفال الفلانتين بفنادق الغردقة

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق نظمت برنامجًا خاصًا للسياح في الفلانتين، بدأت بمهرجان الفواكه صباحًا، والذي ضم فواكه مختلفة بألوان حمراء وتورتة والفراولة ومشروبات وعصائر طازجة.

وأضاف «محمود» أن مظاهر احتفالات السياح في الغردقة شملت فقرات وحفلات موسيقية على حمام السباحة وسط تفاعل الجميع ورقص السياح على أنغام الموسيقى.

ومن جانبه أكد سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على رأسهم الألمان والتشيك والروس والبولنديين والبلجيكيين والفرنسيين والإيطاليين.

وأضاف أن الغردقة من أفضل وجهات السفر حول العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي، الذي اختارها ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024.

وأكد أن السياح يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.