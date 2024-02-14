محافظ أسيوط: رفع كفاءة 4 مستشفيات بتكلفة 1.2 مليار جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون، بينها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا بتكلفة 281 مليون جنيه، ومستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة 253 مليون جنيه، ومستشفى أبنوب النموذجي بتكلفة 382 مليون جنيه، ومستشفى ديروط النموذجي بتكلفة 296 مليون جنيه، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد.

رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بأسيوط

وأضاف محافظ أسيوط في بيان صحفي: يجب علينا العمل على تذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية لاحتياجاتهم، لافتاً إلى تطوير الوحدات الصحية في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث يجري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات

تناول اللقاء الإنجازات والمهام التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في المجال الصحي واستعراض أعداد العمليات التي تم إجرائها للقضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الأعداد المستهدف تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة بالإضافة إلى مدى الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال السنوات القادمة كما أطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.