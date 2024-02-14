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طرح أراضٍ جديدة للأفراد ضمن مشروع «مسكن».. ومصادر بـ«الإسكان»: خلال أيام

كتب:

أيمن حمزة
02:13 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
بناء المدن الجديدة

بناء المدن الجديدة

قالت مصادر في وزارة الإسكان، إنّ هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح أراضٍ في المدن الجديدة ضمن برنامج طرح الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بمشروع «مسكن» بغرض توفير قطع أراضٍ للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم وميسر ودون أي أسبقية، سواء للدخول إلى الموقع أو تحويل جدية الحجز أو الحجز.

واوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ المحاور الثلاثة للأراضي الجارى طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، تضم قطع أراضٍ متنوعة المساحات مقسمة إلى 3 محاور، وهي «الأراضي الأكثر تميزا، والأراضي المتميزة، والأراضي المتوسطة».

وأعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حجز أراضي برنامج مسكن للأراضي السكنية للأفراد دون أسبقية للحجز، حيث يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين لحجز الأراضي حال تساوي العروض المقدمة من المواطنين.

وأشار إلى أنّ التقديم لحجز الأراضي في برنامج مسكن يتاح من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة شهرين، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض سكنية.

ومن المنتظر الإعلان عن الطرح الجديد ببرنامج مسكن للأراضي السكنية للأفراد خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير المسكن الملائم لجميع المصريين بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.