5 زيجات في الوسط الفني تنتهي بـ«ستوري» على إنستجرام.. «والجمهور ضحية»

حالات انفصال كثيرة يشهدها الوسط الفني، تميزت مؤخرا بإعلان الانفصال عبر ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكان آخرها إعلان الفنانة شيري عادل والفنان طارق صبري إعلان انفصالهما في عيد الحب.

حالات انفصال الوسط الفني

عبر إنستجرام، أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، قائلةً: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل الود والاحترام»، ليرد تامر: «سيظل بيننا الاحترام والتقدير، سأظل الأب والأخ والسند، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، في حفظ الله».

أحمد فهمي وهنا الزاهد

وأعلنت هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي انفصالها رسميًا بعد أربع سنوات من الزواج، وكتبت على حسابها بموقع «إنستجرام»: «الحمد لله، تم الانفصال بيني وبين أحمد فهمي، الله لديه الخطط الكبيرة بالنسبة لك صدق ذلك»، ثم علق فهمي على الانفصال بأنه بسبب مشاكل عديدة في شخصيته.

انفصال ياسمين والعوضي

وشهدت بداية عام 2024 انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عندما أعلنت عبر ستوري لها على موقع «إنستجرام»، معلقة: ««تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير»، ليرد عليها: «تم الطلاق بيني وبين ياسمين بيننا كل الاحترام»، وتداولت الأقاويل لهذا الحدث، لأن كثير من الناس أحبوا علاقتهما.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

وكذلك أعلنت هند عبد الحليم الانفصال عن كريم قنديل، إذ كتبت خلال إنستجرام: «أيام بتمشي وناس بتمشي وبنتغير، بس ده مش معناه إنك وحيد، ده معناه أنك هتلاقي نفسك، ويا رب السنة يكون معانا، سينجل الحمد لله».

شيري عادل وطارق صبري

وفي يوم الفلانتين، أعلنت الفنانة شيري عادل انفصالها عبر ستوري موقع «إنستجرام»، كتبت خلاله: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته»، وذلك بعد زواج دام سنتين.

انفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أوضح خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن انفصال الفنانين عبر «إنستجرام» أصبح أمرا شائعا ورسالة يتم توصيلها للمعارف، لكن تؤثر على الجمهور من خلال نشر المشاعر السلبية: «أمر بقى متداول بيقلده الناس، وإنستجرام أو مواقع التواصل الاجتماعي بقت مكان للحالة الاجتماعية، ولازم تقليل انتشار ده عشان أصبحت ظاهرة».