حزب الاتحاد يشيد بزيارة أردوغان إلى القاهرة: تعزز العلاقات بين البلدين

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان إلى مصر، تصنف على أنها زيارة تاريخية، وجاءت في توقيت مهم، إذ تمر المنطقة بتطورات خطيرة، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري – التركي في صد الفوضى التي يحاول البعض نشرها في المحيط الإقليمي.

وأشار رئيس الحزب إلى أن زيارة أردوغان ضرورية للبحث عن مسارات فاعلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، لاسيما في ظل ما الثقل الذي تتمتع به الدولتين في المنطقة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي وأرودغان سيعزز من الشراكة الاقتصادي بين البلدين، إذ تعد مصر من أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة ملياري و943 مليون دولار.