مدير «العربي للدراسات»: زيارة أردوغان للقاهرة جاءت في توقيت مناسب

قال دكتور محمد أشرف إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر مهمة جدا من حيث التوقيت، إذ تمر المنطقة العربية بأحداث متعددة سواء الأزمة في غزة أو ما يتعلق منه بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي كل هذه المواقف تتطلب تغيير المواقف وأيضا نوعا من الدعم والمساندة من الأطراف الخارجية.

إسماعيل: تركيا تعلم جيدا أن مصر تعتبر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

وأكد مدير المركز العربي للدراسات، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تركيا تعلم جيدا أن مصر تعتبر ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الدور المصري المهم فيما يتعلق بالسعي من أجل التقارب العربي ما يوفر سياقات متعددة تؤدي في النهاية إلى تقارب ما يتعلق أيضا أهداف الزيادة.

وأشار «إسماعيل»، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وارتفاعا، ما يتطلب تعزيز العلاقات السياسية أيضًا، موضحًا أن تعزيز العلاقات سيفيد في العمل على حل الأزمة الفلسطينية خاصة، وأن تركيا لها علاقات بكل الأطراف ما يؤدي إلى مزيد من الفاعلية والدور القوي جدا التي تلعبه الأطراف الخارجية في المشهد الفلسطيني.