ناقد فني: «صوت وصورة» من أنجح المسلسلات.. وwatch it أتاحت الدراما طوال العام

قال الناقد الفني محمد عبدالرحمن، إنه خلال الفترة الأخيرة تم إنتاج أنجح المسلسلات، مثل مسلسل «صوت وصورة» لحنان مطاوع.

اللى يفوته مسلسل على الشاشة يستطيع مشاهدته على Watch it

وأضاف عبدالرحمن، خلال لقائه على قناة «DMC»، قائلًا «أصبح الآن اللى يفوته مسلسل على الشاشة يستطيع مشاهدته على تطبيق Watch it، فهناك دائرة متكاملة، حتى المسلسلات التى يتم عرضها على منصة Watch it يتم عرضها أيضًا على الشاشات».

وتابع: «الدراما أصبحت متاحة للناس طوال العام، يستطيع مشاهدة الأعمال الفنية في أي وقت من خلال تطبيق Watch it، أو عبر الشاشات».