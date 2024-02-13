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«سلامة الغذاء» بالغربية: التحفظ على 9 أطنان سلع منتهية الصلاحية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:52 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
يامش رمضان - صورة أرشيفية

يامش رمضان - صورة أرشيفية

ضبطت هيئة سلامة الغذاء بالغربية في حملة للرقابة على أماكن تجهيز وبيع ياميش رمضان استعداداً لشهر رمضان الكريم 2024، بعض الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقالت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، إنهم يواصلون الحملات بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، لضبط السلع الغذائية، وذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات.

ضبط 9 أطنان

وأشارت إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 9 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية بمحافظة الغربية عبارة عن «1000 كيلو جرام قمر الدين، 600 كيلو جرام زبيب، 250 كيلو جرامًا مشمش مجفف، 1000 كيلو جرام طحينة، 150 كيلو جرام تمر وعصير بودر، 3 أطنان مخللات منتهية الصلاحية، 3 أطنان عسل جلكوز يستخدم في العصائر، وجميعها مواد منتهية الصلاحية».

الإجراءات القانونية 

وبينت أنه جرى ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وإخطار الجهات المختصة بذلك.

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