رئيس مركز أبو قرقاص يحيل 11 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق بسبب الغياب

أجرى تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، جولات مفاجئة على الوحدات الصحية بقرية كوم المحرص وقرية بني موسى وقرية الفقاعي بمركز أبو قرقاص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وخلال جولته، تفقد رئيس مركز أبوقرقاص مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع مدى انتظام العاملين بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية، وتبين خلال الجولة عدم تواجد 11 من الأطباء والتمريض والإداريين بالوحدات، مما دعا رئيس المركز إلى تحويلهم للتحقيق لتركهم العمل.

ورافق رئيس المركز خلال الجولة أشرف الدسوقي، رئيس الوحدة القروية ببني موسى، حيث شدد رئيس مركز أبوقرقاص على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله، خاصة في قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات

كما كلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص بتشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.

وتؤكد هذه الجولات على حرص رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمركز.