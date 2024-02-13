الأمطار تضرب 21 محافظة مع تساقط حبات البرد.. وتصل للسيول على بعض المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد غدا، ويتأثر بها الوجه البحري بصورة أكثر من المناطق الآخرى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أهم الظواهر الجوية المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أمكان سقوط الأمطار الأيام المقبلة، والتي تكون متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتفاصيلها كالآتي:

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء 14 فبراير

- تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على 5 محافظات هي: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية» بالإضافة إلى الصحراء الغربية.

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظتي دمياط وبورسعيد، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنحو 20 محافظة.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 15 فبراير

- تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على 7 محافظات وهي: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد».

- سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وشمال البحر الأحمر.

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من «القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد».

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 16 فبراير

- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد».

- سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.