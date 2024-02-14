مدير مجموعة صناعية تركية بمصر: العلاقات بين القاهرة وأنقرة أخوية وراسخة

أكد رجل الأعمال التركي سليم شنكايا، المدير التنفيذي لمجموعة صناعية تركية في مصر، أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبي لزيادة الاستثمارات في مصر، وخاصة الاستثمارات التركية، مشيرًا إلى أن المجموعة التي يترأسها شهدت توسعات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، وفتحت أسواقاً جديدة لها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لمنتجات مكتوب عليها «صنع في مصر».

سنزيد استثماراتنا في مصر الفترة المقبلة

وأوضح «شنكايا»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المجموعة الصناعية التركية العاملة في مصر، والتي يترأسها، تسعى إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنهم لديهم خطط طموحة للتوسع في مصر، وفتح مصانع جديدة للملابس والغزل والنسيج يصدر إنتاجها بالكامل للخارج.

وأكد رجل الأعمال التركي أن مجموعته افتتحت مصنعين جديدين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدهما في مدينة العاشر من رمضان، والثاني في الإسماعيلية، لافتًا أن لديهم خطة لزيادة صادراتهم إلى 200 مليون دولار سنويًا من الملابس الجاهزة والنسيج، وزيادة عدد العمال إلى 10 آلاف عامل مصري.

العلاقات بين الشعبين أخوية وراسخة

وأعرب «شنكايا» عن سعادته الكبيرة بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، معتبرًا أنها نتيجة طبيعية للعلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين المصري والتركي، مشددًا على أن المستثمرين الأتراك في مصر على استعداد لتوسيع استثماراتهم، خاصةً مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من ضخ الاستثمارات التركية في السوق المصرية، لتوفير فرص عمل جديدة، والاستفادة من الأيدي العاملة المصرية، مشيدًا بعمال مجموعته، ومواقفهم البطولية، معربًا عن تطلعه لنتائج الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي.