كشفت مصادر حكومية، عن جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، أن وزارة المالية انتهت من إعداده ومراجعته، للبدء في تنفيذه مع مرتبات شهر مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى في شهر مارس 2024

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، والذي تمت إضافة النسبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، ووزارة المالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة لتطبيقها، مع مرتب شهر مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى.. بعد إضافة العلاوة الدورية

ويأتي جدول زيادة المرتبات الدرجة الأولى، وغيرها من الدرجات الوظيفية، بعد زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على النحو التالي:

- قيمة الدرجة الممتازة 13.220 جنيها.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية، حيث كانت الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان لها، موعد صرف مرتبات شهر مارس، وجدول مرتبات شهر مارس 2024، وأول موعد لزيادة المرتبات، حيث حسمت الوزارة الجدل في ذلك، مؤكدة في بيانها أن موعد صرف الزيادات الجديدة والعلاوة الدورية السنوية للموظفين العاملين بالدولة، ستكون مع مرتب شهر مارس 2024 ، وذلك يوم 21 مارس المقبل 2024 .