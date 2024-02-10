أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024.. «الحق العروض ووفر فلوسك»

أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 أمر يشغل بال كثير من المواطنين في الوقت الحالي، وقبل أسابيع من قدوم الشهر الكريم، لمعرفة أفضل العروض، حيث يقوم عدد من المحال والسلاسل التجارية بتقديم أحدث عروضها الخاصة بشهر رمضان بأقوى التخفيضات والخصومات على السلع الغذائية ومنتجات البقالة.

وفي السطور التالية نعرض أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024، وفق الصفحات الرسمية لسلاسل المحال على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024

وتختلف أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 وفق مكوناتها، والمكان الذي تُعرض فيه، فكل محل أو مكان يضع أسعارا خاصة به.

شنطة رمضان في أولاد العثيم

شنطة العثيم بسعر 155 جنيها، وتتكون من:

أرز 900 جرام

سكر 1 كيلو

زيت خليط 600 ملل

صلصة ظرف 35 جم

شاي 40 جم

مكرونة 300جم

ملح 225 جم

بلح 400 جم

سعر شنطة رمضان في خير زمان

كرتونة رمضان في خير زمان بسعر 250 جنيها، وتشمل المكونات التالية:

زيت 700 جرام

2 كيس أرز 1 كيلو

2 مكرونة 350 جرام

1 كيلو سكر

1 كيس سمنه 350 جرام

1 باكو شاي 40 جرام

1كيس ملح 500 جرام

1صلصة 280 جرام.

أسعار شنط رمضان في سوبر ماركت مترو

يبدأ سعر كرتونة رمضان من 150 جنيها، وتتكون من:

كيس أرز «كيلو»

سكر الأسرة «كيلو»

1 زجاجة زيت خليط 750 مللي

1 كيس مكرونة 350 جرام

1 برطمان صلصة 300 جرام

1 باكو شاي 40 جرام

أسعار كرتونة رمضان في سوبر ماركت أولاد رجب

سعر كرتونة الخير بـ170 جنيها، وتتكون من:

1 كيس أرز «كيلو»

1 كيس سكر «كيلو»

1 كيس مكرونة 350 جرام

1 كيس صلصة 135 جرام

1 باكو شاي ناعم 400 جرام

1 ظرف سمنة 350 جرام

سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت

يصل سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت إلى 109 جنيهات، وتتكون من:

رز 900 جرام

2 مكرونة 275 جم

1 فول 250 جم

كيلو سكر

صلصة ظرف 35 جم

2 ملح 200 جم.