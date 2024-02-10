أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024.. «الحق العروض ووفر فلوسك»
كتب:
رحاب عبدالراضي
03:48 م | السبت 10 فبراير 2024
كرتونة رمضان
أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 أمر يشغل بال كثير من المواطنين في الوقت الحالي، وقبل أسابيع من قدوم الشهر الكريم، لمعرفة أفضل العروض، حيث يقوم عدد من المحال والسلاسل التجارية بتقديم أحدث عروضها الخاصة بشهر رمضان بأقوى التخفيضات والخصومات على السلع الغذائية ومنتجات البقالة.
وفي السطور التالية نعرض أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024، وفق الصفحات الرسمية لسلاسل المحال على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.
أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024
وتختلف أسعار كرتونة رمضان بالأسواق 2024 وفق مكوناتها، والمكان الذي تُعرض فيه، فكل محل أو مكان يضع أسعارا خاصة به.
شنطة رمضان في أولاد العثيم
شنطة العثيم بسعر 155 جنيها، وتتكون من:
أرز 900 جرام
سكر 1 كيلو
زيت خليط 600 ملل
صلصة ظرف 35 جم
شاي 40 جم
مكرونة 300جم
ملح 225 جم
بلح 400 جم
سعر شنطة رمضان في خير زمان
كرتونة رمضان في خير زمان بسعر 250 جنيها، وتشمل المكونات التالية:
زيت 700 جرام
2 كيس أرز 1 كيلو
2 مكرونة 350 جرام
1 كيلو سكر
1 كيس سمنه 350 جرام
1 باكو شاي 40 جرام
1كيس ملح 500 جرام
1صلصة 280 جرام.
أسعار شنط رمضان في سوبر ماركت مترو
يبدأ سعر كرتونة رمضان من 150 جنيها، وتتكون من:
كيس أرز «كيلو»
سكر الأسرة «كيلو»
1 زجاجة زيت خليط 750 مللي
1 كيس مكرونة 350 جرام
1 برطمان صلصة 300 جرام
1 باكو شاي 40 جرام
أسعار كرتونة رمضان في سوبر ماركت أولاد رجب
سعر كرتونة الخير بـ170 جنيها، وتتكون من:
1 كيس أرز «كيلو»
1 كيس سكر «كيلو»
1 كيس مكرونة 350 جرام
1 كيس صلصة 135 جرام
1 باكو شاي ناعم 400 جرام
1 ظرف سمنة 350 جرام
سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت
يصل سعر كرتونة رمضان في الراية ماركت إلى 109 جنيهات، وتتكون من:
رز 900 جرام
2 مكرونة 275 جم
1 فول 250 جم
كيلو سكر
صلصة ظرف 35 جم
2 ملح 200 جم.