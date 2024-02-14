«تضامن النواب»: الحكومة ملزمة بتوفير شباك واحد لخدمة كبار السن بجميع المصالح

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن «القانون الجديد لكبار السن، قبل الموافقة عليه، نزلنا كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب على أرض الواقع، نسأل السادة كبار السن حضراتكم محتاجين ايه؟».

وأضاف «فتحي» خلال مداخلته ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع عبر قناة «دي ام سي»، أن أول طلب من كبار السن هو الرعاية الصحية، موضحا أن الباب الرابع كاملا من قانون كبار السن، يدور حول الرعاية الصحية.

وأشار إلى شكوى كبار السن من الوقوف في طوابير بالمصالح الحكومية، مضيفا أن الحكومة أصبحت الآن ملتزمة بتوفير شباك واحد في كامل المصالح الحكومية لخدمة كبار السن.

وأوضح «فتحي» أن القانون الجديد عرف كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، وأن القانون أصبح يعطي ضمانة شهرية للذين ليس لهم معاش تأميني، وهذا بالطبع إلى جانب مشروع تكافل وكرامة.