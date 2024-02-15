«وأنت في مكانك».. طريقة فتح حساب ببنك مصر مجانا بمميزات عديدة

يرغب العديد من المواطنين في فتح حساب بنكي دون الذهاب إلى الفروع المختلفة والانتظار طويلاً حتى يأتي الدور، وهو ما أتاحه بنك مصر من خلال التقديم على طلب فتح الحساب «وأنت في مكانك» وبشكل مجاني، والذي من شأنه أن يسهل الإجراءات على المواطنين.

لذا تستعرض «الوطن» كيفية فتح حساب في بنك مصر بشكل مجاني وبمميزات عديدة بأسهل طريقة.

كيفية فتح حساب في بنك مصر مجاني

وأوضح بنك مصر أنه يمكن للراغبين في فتح حساب بنكي، الدخول إلى موقع بنك مصر الإلكتروني، ثم التقديم على طلب فتح حساب أونلاين، من أي مكان، وذلك بشكل مجاني دون دفع أي مصاريف.

شروط التقديم على طلب فتح الحساب

وكشف بنك مصر عن شروط التقديم على طلب فتح الحساب، وهي كالتالي:

- متاحة فقط للمصريين بداية من 16 عاماً فأكثر.

- ليس لديه حساب مصرفي باسمه في بنك مصر.

- مقيم داخل مصر.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- ليست متاحة لطلب فتح الحساب سواء بموجب توكيل أو على سبيل الهبة.

المميزات

- ﻣﺠﺎناً ﺪون أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب.

- ﺪون أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺼﻢ فوري.

- وداعاً للانتظار في الفرع، ويتم حجز زيارة في الموعد المناسب للعميل.

- اختيار ما يناسبك من أﻧﻮاع وﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت المختلفة.

- ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ.

- الاشتراك في ﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ BM Wallet مجاناً.

- الاستفادة من الخدمات العديدة وأبرزها ﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﺷﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات، وﺗﺤﻮﻳﻞ الأﻣﻮال.