«الرجل الطائر» يحتفل بعيد الحب مع السياح في الغردقة.. «هابي فلاير فلانتين»

شهدت مدينة الغردقة، احتفالات بعيد الحب أمس، بمشاركة آلاف السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات الأوروبية، وكان من أبرز مظاهر الاحتفال، ارتداء الزي الأحمر وتوزيع الورود والهدايا، وعمل برامج وفقرات خاصة ومهرجانات على الشواطئ.

الاحتفال بالفلانتين في الغردقة

وجذب مجدي عبد الغني، أشهر لاعبي الفلاي بورد، انتباه السياح، إذ حرص على الاحتفال بالفلانتين طائرًا في سماء الغردقة من خلال لعبة الفلاي بورد، حاملًا لافتة تهنئة بعيد الحب.

الفلاى بورد في الفلانتين

وأشار لاعب الفلاى بورد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه فكر في الاحتفال بالفلانتين بطريقة مختلفة، حاملًا لافتة تهنئة، وفاجأ السياح بالطيران من خلال لعبة الفلاي بورد.

ولفت إلى أنّ الفلاي بورد، تلقى قبول آلاف السياح الأجانب على شواطئ الغردقة، خلال احتفالات الفلانتين، الذين حرصوا على الاحتفال والتفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في تنشيط السياحة بالغردقة.

ومن جهته، أشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ فنادق الغردقة حرصت على الاحتفال بالفلانتين، بمشاركة آلاف السائحين الذين يتوافدون يوميًا عبر عشرات رحلات الطيران من مطارات أوروبا.