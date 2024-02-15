لمدة 18 شهرا.. بايدن يمنع ترحيل الفلسطينيين المخالفين لقوانين الإقامة بأمريكا

كشف البيت الأبيض، أمس، عن قرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن يمنع ترحيل الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 18 شهرا (سنة و6 أشهر) إلى غزة أو أي مكان حتى لو كانوا مخالفي الإقامة.

كم فلسطيني مستفيد من القرار؟

وأوضح مسؤول في إدارة بايدن، بحسب وكالة أنباء رويترز العالمية أن 6000 فلسطيني سيستفيد من هذا القرار ويطبق عليهم قرار المغادرة القسرية المؤجلة.

وفي نفس السياق أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان، أن قطاع غزة تشهد تدهورا في الأوضاع الإنسانية منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بعد إنطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل الفصائل الفلسطينية ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك من خلال عملية «السيوف الحديدية».

وتابع مستشار بايدن: «خطوة بايدن تجعل الولايات المتحدة «ملاذاً آمناً مؤقتاً»، ولكن أي شخص سيعود بشكل طوعي للأراضي الفلسطينية سيخسر هذه الحماية التي يتمتع بها.

ضغوط داخلية على بايدن لإيقاف الحرب

ومع مرور أكثر من 130 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجه الرئيس بايدن ضغوطا داخلية من أجل زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيقاف الحرب وسط استعاده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية نوفمبر المقبل أملا في الحصول على فترة رئاسية ثانية، وسقط في الحرب حتى الآن أكثر من 28 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء فيما سقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 560 جنديا.